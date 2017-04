Em meio à crise, emprego cresce 19% em Itapevi no primeiro trimestre de 2017

Os esforços da Prefeitura para atrair investimentos para Itapevi e gerar postos de trabalho estão começando a dar resultados: apesar da crise econômica que atinge o Brasil, o município teve aumento de 19% no número de vagas de emprego.

Ao todo, foram criados 1.416 postos de trabalho no primeiro trimestre deste ano, contra 1.191 no mesmo período de 2016, segundo dados do Ministério do Trabalho.

Para Mauro Martins Jr., secretário de Indústria e Comércio, o crescimento é fruto do aumento de cursos de qualificação oferecidos pela Prefeitura, do fomento de uma política pública de estreitamento de diálogo e relacionamento com empresários e da confiança destes na condução da atual gestão.

“Esse resultado do crescimento de ofertas de vagas é fruto de parcerias da Prefeitura com importantes instituições, programas e empresas, como Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), Time do Emprego, CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), Tigre e Instituto Eurofarma a fim de qualificar cada vez mais os munícipes”, diz.

De acordo com as estatísticas do ministério, as vagas de empregos criadas no primeiro trimestre de 2016 foram direcionadas para 43 carreiras, enquanto que no mesmo período deste ano elas alcançaram 88 carreiras.

“Os números de crescimento por diferentes carreiras demonstram nossa preocupação em variar e diversificar o perfil de vagas oferecidas. Precisamos entender quais são as vocações dos setores de comércio, indústria e serviços para melhor direcionarmos nossa mão de obra qualificada. De tempos em tempos vamos analisando as oscilações e as necessidades de mercado”, explica Mauro.

Em 2016, as principais ofertas de vagas foram para as seguintes carreiras: ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção e auxiliar de operação.

Neste ano, as vagas que ganharam destaque no primeiro trimestre foram logística/expedição e almoxarifado, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção e operador de telemarketing.