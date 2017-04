Em 100 dias, Igor investe em educação, corta gastos e reforça combate ao Aedes em Itapevi

A realização de campanha de combate ao Aedes Aegypti, medidas para melhorar as contas públicas em meio à crise, contratação de novos servidores para a saúde e a distribuição de materiais didáticos do SESI para a rede municipal de ensino. Essas são algumas das principais ações tomadas pela gestão Igor Soares, que nesta segunda-feira (10) completa 100 dias à frente da Prefeitura de Itapevi. Confira o balanço do período:

Reforma administrativa e combate à corrupção

A Prefeitura eliminou 4 secretarias e reformulou a estrutura das pastas da administração municipal. Com isso, serão economizados R$ 1,5 milhão por ano aos cofres públicos de Itapevi. A cidade também terá o primeiro órgão de combate à corrupção da história do município. A Prefeitura enviou à Câmara projeto de lei criando a Controladoria Geral do Município, que deverá sair do papel ainda em 2017.

Economizando dinheiro público

Para reduzir gastos em momento de crise econômica, a Prefeitura de Itapevi decidiu extinguir a versão impressa do Diário Oficial do Município. A última edição impressa circulou no dia 17 de fevereiro. Em quatro anos, a economia será de no mínimo R$ 1.040.000,00. O Diário Oficial segue na versão online.

Ao mesmo tempo, a administração decidiu não renovar o contrato de compra de pó de café e açúcar que garantia o fornecimento do cafezinho nos departamentos da administração pública. Com o corte, serão economizados cerca de R$ 600 mil em quatro anos. O objetivo é priorizar investimentos na saúde e na educação.

R$ 10 milhões em emendas

Após uma série de negociações com deputados em Brasília, a Prefeitura conquistou R$ 10.016.433,50 em emendas parlamentares para Itapevi. Só a saúde receberá R$ 4,8 milhões - o maior repasse. Também serão beneficiadas áreas como infraestrutura e esporte.

Mutirões contra o Aedes Aegypti e app

Desde o início do ano, Itapevi recebeu 11 mutirões de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikunguya. Cada força-tarefa teve a participação de mais de 100 agentes públicos, além de reforços do Exército. Ao todo, quase 20 mil residências foram visitadas em diversos bairros da cidade, e mais de 600 toneladas de entulhos que poderiam servir de criadouro para o Aedes foram removidas. Além disso, Itapevi agora tem um aplicativo para smartphones contra o Aedes - o “Xô Aedes”. Criado pela Prefeitura, o aplicativo permite que o munícipe aponte às equipes da Vigilância Epidemiológica a existência de criadouros do mosquito da dengue. O app está disponível para smartphones na Play Store, para usuários de celular Android, e na Apple Store, para quem usa iPhone.

Combate à enchentes

As obras do piscinão do Vitápolis já estão em andamento e devem ser entregues antes do próximo período de chuvas. Além disso, a Prefeitura reforçou o trabalho de limpeza e desassoreamento em diversos córregos e rios da cidade, como o Itaparica e o Paim.

Mais professores e servidores de saúde

A Prefeitura de Itapevi empossou 71 novos servidores públicos municipais nas áreas da Educação e da Saúde. Tomaram posse do cargo 50 professores de ensino básico e fundamental, 17 técnicos de enfermagem, dois analistas executivos da área de suporte e tecnologia, um auxiliar de saúde bucal e um técnico de educação de vulnerabilidade social. Além disso, a Prefeitura abriu processo seletivo simplificado para a contração de 42 profissionais para a rede municipal de saúde de Itapevi. Serão preenchidas vagas de psiquiatras, clínicos-gerais, ginecologistas, pediatras, dentista e psicólogos, dentre outros.

Material Didático com qualidade SESI

Todos os alunos do Ciclo I do Ensino Fundamental, que compreende do 1º ao 5º ano (com idades de 6 a 11 anos) da rede municipal de ensino contam agora com material didático fornecido pelo Serviço Social da Indústria (SESI-SP). A iniciativa beneficia 18.231 estudantes, 826 docentes e abrange 42 escolas atendidas pelo sistema. Os livros começaram a ser distribuídos em março.

Campanha de incentivo à leitura em Itapevi

Incentivar o gosto das crianças e jovens de Itapevi pela literatura e disseminar a leitura. Esses são os objetivos da campanha “Leia para Crianças”, lançada em março pelo prefeito Igor Soares. Para chamar a atenção da população à campanha, o prefeito visitará as 72 escolas municipais para ler às crianças.

Blitze contra o crime e reforço na segurança

Para combater a criminalidade e aumentar a segurança da população, a Guarda Civil Municipal de Itapevi (GCM) deflagrou em março a Operação Paturis. Durante a ação, a Guarda apreendeu 27 veículos e realizou 12 prisões em apenas 24 horas. A ação reuniu 50 agentes de segurança pública, entre guardas municipais e policiais civis, que realizaram blitze e cumpriram mandados de prisão em diversos bairros da cidade. A Guarda Civil Municipal também recebeu 50 armas de choque para reforçar o poder de policiamento nas ruas da cidade.

Recolhimento de carros abandonados

Em 2017, a Prefeitura já recolheu 29 veículos abandonados das ruas de Itapevi e notificou 195 proprietários para efetuar a retirada dos automóveis. A ação está sendo executada pela Guarda Civil Municipal (GCM) em todos os bairros da cidade, desde o dia 2 de fevereiro. Os dados foram atualizados na primeira semana de março.

Protocolo para reduzir mortes no trânsito

O prefeito Igor Soares assinou um protocolo de intenções com o Governo do Estado de São Paulo para reduzir número de acidentes e óbitos no trânsito de Itapevi. Pelo acordo, o governo prevê repasse de R$ 100 milhões para 52 municípios que integram o programa "VIDA: Dê Preferência – Movimento Paulista de Segurança no Trânsito".

Pavimentação no Vitápolis

A Prefeitura de Itapevi finalizou a pavimentação asfáltica das ruas Sideral e Pedro Valadares, no Jardim Vitápolis. São 1.800 metros quadrados de obras, o equivalente a 300 metros de extensão de ruas pavimentadas, que integram o contrato do programa de macrodrenagem do rio Barueri-Mirim. Os trabalhos foram executados com recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e contrapartida da Prefeitura.

Festival IT: mais cultura em Itapevi

Desde março, a Praça 18 recebe mensalmente o Festival IT. Realizado pela Prefeitura, o evento acontece no segundo sábado de cada mês, e conta com barracas de artesanato, bebidas, lanches e petiscos, além de shows e atrações culturais.

Revisão do Plano Diretor

A Prefeitura já iniciou a revisão do Plano Diretor de Itapevi. Uma audiência pública em março deu ínicio ao processo, que irá ouvir a população para definir as diretrizes de desenvolvimento da cidade para os próximos 10 anos. Itapevi ganhou seu primeiro Plano Diretor em 2008.

Aniversário da Cidade e Corrida de Rua

Realizado sem custos para a Prefeitura, em parceria com a iniciativa privada, o aniversário de 58 anos de Itapevi reuniu 50 mil pessoas e entrou para a história da cidade com shows de Matheus & Kauan e Fábio Teruel, dentre outros, no Estádio Municipal. Itapevi realizou sua primeira corrida de rua oficial junto com as comemorações do aniversário da cidade. Quase duas mil pessoas participaram da prova, que teve premiação de R$ 2 mil para os primeiros colocados masculino e feminino - e também foi realizada sem custos para a Prefeitura.