Prefeitura encontra equipamentos de fisioterapia abandonados desde 2015 em Itapevi

O Centro de Reabilitação de Itapevi recebeu, nesta sexta-feira (07), novos equipamentos de fisioterapia que serão usados pelos profissionais da unidade no tratamento de reabilitação dos pacientes. A unidade de saúde recebeu da Prefeitura de Itapevi quatro bicicletas ergométricas, três esteiras, 10 pranchas de equilíbrio e conjuntos de halteres.

O material foi adquirido por meio de um convênio de 2015 e estava guardado no almoxarifado desde então.

Os equipamentos serão utilizados nas sessões de fisioterapia dos pacientes do Centro de Reabilitação que realiza, em média, três mil atendimentos por mês.

“Estamos muito animados com a chegada destas bicicletas e esteiras. Elas serão muito úteis no nosso trabalho de recuperação motora e do fortalecimento dos membros inferiores dos nossos pacientes”, comemorou a fisioterapeuta Angela Pilão.

Além dos equipamentos para a área clínica, o centro também recebeu 12 mesas de escritório, 40 cadeiras e duas impressoras multifuncionais.

“Estes materiais são muito bem-vindos porque vão nos dar mais suporte na execução do nosso trabalho, tanto na parte administrativa como na parte de atendimento aos pacientes”, explicou Cristiano Alves Moreno, coordenador do Centro de Reabilitação

Atendimento

O Centro de Reabilitação funciona da Cohab e oferece atendimento de fonoaudiologia, fisioterapia ortopédica e neurológica, terapia ocupacional e acupuntura. A unidade conta também com um psicólogo e um assistente social.