Itapevi promove “ Campanha dos Três Bichos” na segunda quinzena de abril

A Prefeitura de Itapevi inicia na segunda quinzena de abril a Campanha Nacional de Hanseníase, Verminoses e Tracoma. A "Campanha dos Três Bichos", como é conhecida, realizará ações de diagnóstico e prevenção de hanseníase, verminoses e tracoma junto a crianças e adolescentes de 5 a 14 anos.

O público-alvo da ação é composto por estudantes matriculados em sete CEMEBs (Centro Municipal de Educação Básica): Antonio Carlos Gomes, Professor Florestan Fernandes, José dos Santos Novaes, Professora Magali Trevisan Proença de Almeida, Marcilene Luiza de Melo Gazolla, Dona Maria Roncagli Michelotti e Professora Maria Zibina de Carvalho.

A estimativa é de que 3 mil crianças e adolescentes recebam atendimento médico, segundo Cassius Oliveira, da Vigilância Epidemiológica de Itapevi. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é cobrir 5% da população na faixa etária de 5 a 14 anos. Em Itapevi, a campanha é realizada desde 2012.

"A campanha pode durar até seis meses, já que dependemos da disponibilidade das equipes médicas e de profissionais da Secretaria Estadual de Saúde, que auxiliam no diagnóstico e percorrem centenas de outras cidades no estado realizando o mesmo trabalho e trabalhando em outras campanhas simultaneamente”, diz Oliveira.

“Nas escolas, os alunos receberão um termo de concordância e autorização para que os responsáveis possam preencher, autorizar o exame e o tratamento”, explica André Vieira, diretor de Vigilância em Saúde de Itapevi.

Em casos específicos, como verminoses, o tratamento, com medicação fornecida, será administrado na própria residência, após orientações dos profissionais de saúde.

Caso haja dúvidas ou suspeita de uma das doenças, é possível acionar a Vigilância Epidemiológica na Secretaria de Saúde e Bem Estar (Avenida Rua Dimarães Antonio Sandei, 123 - Vila Nova Itapevi). O telefone para contato é o 4143-8499 (ramal 8478).

Saiba mais sobre o Tracoma

É uma doença que afeta os olhos, causada pela bactéria Chlamydia Tracomatis, ocorre principalmente em crianças. O tratamento é simples, mas se não for tratado, com o passar do tempo, pode causar cegueira. Os olhos podem ficar irritados, vermelhos, coçando, lacrimejando e com secreção, com sensação de corpo estranho e fotofobia. Em muitos casos pode não apresentar sintomas. A transmissão ocorre por meio da secreção dos olhos de uma pessoa para outra ou através de objetos contaminados. A prevenção é feita através de medidas e higiene como lavar as mãos, não coçar os olhos e não compartilhar objetos, A busca ativa será feita por profissionais da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde.

O que é a Geo-helmintíases (Verminoses)?

Constitui um grupo de doenças parasitárias intestinais. O impacto negativo destas doenças produz, além da redução no desenvolvimento físico e mental, diarreia, dores abominais, falta de apetite, perda de peso, até complicações como obstruções de órgãos que exigem intervenção cirúrgica podendo inclusive levar à morte. O tratamento preventivo em escolares está em conformidade com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), que preconiza o uso de medicação periódica como medida preventiva e efetiva para redução da carga de parasitas.

Entenda a Hanseníase

Trata-se de uma doença crônica, infectocontagiosa, causada por um bacilo capaz de infectar grande número de indivíduos e que danifica pele e nervos periféricos (Mycobacterium leprae). O surgimento de incapacidades físicas é um dos aspectos mais importantes da doença. Para detectar os casos de hanseníase é utilizado um formulário denominado ficha de autoimagem, o qual os estudantes levam para casa, pais ou responsáveis devolvem preenchidos à escola. As fichas são avaliadas por profissionais de saúde e os casos com lesões suspeitas são encaminhados à unidade de saúde para confirmação diagnóstica e tratamento.