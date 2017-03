Agentes de saúde e gestores escolares de Itapevi recebem capacitação em saúde bucal

A Prefeitura de Itapevi realizou na manhã da sexta-feira (17) um curso de capacitação em saúde bucal para 98 agentes comunitários de saúde e 40 diretores da rede municipal de ensino.

A ação integra os preparativos para o lançamento do Programa de Prevenção à Saúde Bucal, que será implantado pela Secretaria de Saúde e Bem Estar nas próximas semanas em parceria com a Colgate.

Os agentes e educadores foram treinados por Luis Furini, cirurgião dentista e coordenador da Colgate, que ensinou sobre a importância da higiene bucal para prevenir diversas doenças. O curso teve duração de três horas.

"Os agentes comunitários de saúde e os educadores são os profissionais que mais têm contato direto com a população e isso faz com que eles sejam multiplicadores naturais do nosso programa”, disse a secretária de Saúde e Bem Estar, Dra. Luiza Nasi.

Os participantes receberam bolsas de trabalho compostas por escovas de dentes, cremes dentais, sabonetes antibacterianos, além de folhetos ilustrativos e manual de orientação.

A Prefeitura de Itapevi recebeu ainda 20 mil kits que serão distribuídos aos alunos da rede municipal de ensino. Todos os materiais foram doados pela Colgate.

"Um sorriso saudável melhora a autoestima das pessoas e isso é muito importante em qualquer situação", explicou a secretária de Educação e Cultura, Virgínia Soares.

Programa

O Programa de Prevenção à Saúde Bucal será implantado pela Prefeitura de Itapevi nas próximas semanas nas escolas da rede municipal de ensino. Em uma parceria com as secretarias de Educação e Cultura e Saúde e Bem Estar, dentistas das unidades básicas de saúde farão palestras nas escolas sobre o tema e distribuirão os kits doados pela Colgate.

O programa tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da correta higiene bucal na prevenção de doenças perigosas como a endocardite bacteriana (infecção causada por bactérias bucais que entram no sistema sanguíneo e que atingem diretamente o coração), que podem levar à morte.