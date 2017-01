Prefeitura de Itapevi busca parceria com Exército para combate à dengue

A Prefeitura de Itapevi solicitou ao Exército reforços para combater o mosquito da dengue e estabelecer ações preventivas no município. O pedido foi feito nesta terça-feira (24) pelo prefeito Igor Soares ao tenente-coronel, Marcelo Paiva, do 20º GACL (Grupo de Artilharia de Campanha Leve), durante encontro no Grupamento Raposo Tavares, em Barueri. Também participaram da reunião o major, Anderson Iwamoto, e o tenente, Francisco Gamboa.

Aos oficiais, o prefeito afirmou que o Exército poderia colaborar na conscientização da população e em ações de prevenção no município, como colocação de telas em caixas d’água. “O trabalho militar é uma vocação e beneficia muitas pessoas pela disciplina, respeito e pelo comprometimento patriótico", afirmou o prefeito. "Estou certo de que uma parceria seria saudável e muito instrutiva para os nossos cidadãos”, disse Igor.

Itapevi tem aproximadamente 50 mil residências para visitação, segundo o prefeito. Destas, quase 3 mil foram vistoriadas até a última sexta-feira (20).

“Estamos sempre prontos e preparados para atender às necessidades da população brasileira”, disse Paiva. O tenente-coronel se comprometeu a consultar a 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel de Caçapava, a quem GACL é subordinado, para analisar a possibilidade de disponibilizar tropas para Itapevi.

“Faremos o possível para combater a dengue em todo o país e olharemos para Itapevi com carinho”, disse. O Exército já possui um termo de cooperação junto ao Ministério de Saúde e atende as cidades de Pirapora do Bom Jesus e São Roque, segundo Paiva.