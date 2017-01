Itapevi recebe apoio da Defesa Civil do Estado no combate às enchentes

Parceria entre município e órgãos do Estado é proveniente de um Termo de Cooperação; medida visa proteger as áreas de risco e assegurar tranquilidade da população.

Nesta quarta (18), a Defesa Civil de Itapevi solicitou o apoio técnico da Defesa Civil do Governo do Estado de São Paulo para ajudar em situações de emergência.

O órgão estadual designou uma equipe de especialistas e membros do Instituto Geológico, setor ligado à Secretaria do Meio Ambiente do Estado, para intervir em situações de emergência, em especial na Rua Codorna, onde houve deslizamento de terra.“Neste caso do Rosemary trata-se de um problema de tubulação de esgoto, então sugerimos que a Sabesp seja chamada. E na SP 29 tem um escorregamento. A Prefeitura deve contatar o DER (Departamento de Estrada e Rodagem) para que sejam feitas as vistorias necessárias”, revelou Jair Santoro, geólogo do Instituto Geológico. O geógrafo Eduardo Braga é outro especialista que oferece suporte técnico e operacional às equipes da Defesa Civil do município e do estado.“no Vitápolis foi realizada a interdição de uma moradia na rua e há possibilidade de solicitar a interdição de mais duas, pensando na segurança das famílias e adjacências”, explicou Jair Santoro, geólogo do Instituto Geológico. “Iremos sugerir uma obra de contenção no local também”, completou.

Itapevi integra o grupo de 175 municípios mais vulneráveis do Estado no período de chuvas. Para entrar em contato com a Defesa Civil Estadual, basta ligar no (11) 2193-8888 ou acessar o site.