22ª Mostra de Teatro encanta público em Itapevi

Entre os dias 24 de novembro a 10 de dezembro, a Prefeitura de Itapevi, por meio da Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo, realizou a 22ª edição da Mostra de Teatro. O evento, contou com a participação dos alunos da Escola Livre de Teatro e recebeu centenas de pessoas durante onze dias de apresentações, que aconteceram Centro de Eventos Jaci Januário (CEMIP) e na Secretaria.

A edição começou com a peça ‘Viúva, Porém Honesta’ e terminou no sábado (10) com ‘Reflexões e Perdas’. Além disso, também contou com a premiada ‘Manifesto do Subconsciente’ - que recentemente ganhou Melhor Composição Cênica e Melhor Direção na VI Mostra de Teatro de Sarapuí.

Voltada a públicos de todas as idades, as crianças também puderam se divertir nesta edição com as apresentações ‘A Fada Que Tinha Ideias’ e ‘A Bruxinha Que Era Boa’. Além disso, peças como ‘Dorotéia’ prenderam a atenção da plateia com a temática abordada.

Foram 14 apresentações que buscavam evidenciar a qualidade artística dos atores, atrizes e diretores da Escola Livre de Teatro de Itapevi, bem como levar cultura, lazer e diversão gratuitamente aos munícipes.