Bruxão Cavanha toma posse como vice-presidente da Câmara Oeste

O presidente da Câmara de Itapevi, Bruxão Cavanha, tomou posse como vice-presidente da da Câmara Oeste de Vereadores da Região Oeste Metropolitana do Estado de São Paulo. A solenidade ocorreu no último dia 29 de setembro, sexta-feira, na sede do Legislativo de Barueri, sob o comando do deputado Estadual e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris, que deu posse à nova diretoria que será presidida pelo titular do Legislativo osasquense Dr. Elissandro Lindoso.

O evento contou com a presença de várias autoridades como dentre elas os deputados Federais Valmir Prascidelli e Renata Abreu, os prefeitos Elvis César (Santana de Parnaíba), Josué Ramos (Vargem Grande Paulista) e Marcos Neves (Carapicuíba), além de vereadores e vice-prefeitos das 10 cidades da região que compõem a Câmara Oeste, como os vereadores itapevienses Rafael Alan e Chambinho.

Bruxão Cavanha reafirmou a unidade regional como principal bandeira a ser levantada pela entidade. “Somos vereadores eleitos pelas nossas cidades mas temos que resolver problemas comuns a todos municípios, em especial nas áreas da segurança, mobilidade e saúde pública”, destacou.