Prefeito Igor Soares sanciona leis aprovadas por vereadores de Itapevi

O prefeito Igor Soares assinou no último dia 29 de maio 14 Projetos de Lei de autoria dos vereadores de Itapevi. Participaram do evento também os secretários de Justiça, Thulio Nassa, e de Governo, o vice-prefeito Marcos Ferreira Godoy (Teco), além dos vereadores Bruxão do Táxi, Rafael Alan, Thiaguinho, Renatinho, Tininha, Zeca da Piscina, Gordo do Cardoso, Mariza, Yacer, Aparecido e Eduardo Kiko.

O prefeito Igor agradeceu ao trabalho dos vereadores que estão deixando um legado positivo para a cidade: “Acima de tudo, agradeço à parceria estabelecida com Executivo. Sem parceria, a cidade perde muito. Isso não é transformar a Câmara em quintal do Executivo ou vice-versa, mas é ter uma relação de respeito e isso nunca aconteceu na cidade”, afirmou.

Confira os projetos sancionados pelo chefe do Executivo, que após publicação no Diário Oficial passam a ser leis:

LEI 2460/2017: Institui, no calendário oficial de datas e eventos do município de Itapevi, o Dia do Empreendedorismo Feminino e da Valorização do Trabalho da Mulher. AUTORA: Vereadora Tininha.

LEI 2459/2017: Institui o "Maio Amarelo" no município de Itapevi. AUTORES: Vereadores Anderson Cavanha (Bruxão do Táxi) e Gordo Cardoso.

LEI 2458/2017: Institui a "Semana Municipal de Conscientização sobre a Depressão Infantil" no município de Itapevi. AUTOR: Vereador Gordo Cardoso.

LEI 2457/2017: Concede nome Diva da Silva Sampaio à Rua Camburiú, no Jardim Dona Elvira. AUTOR: Vereador Renatinho.

LEI 2456/2017: Institui o "Dia do Motociclista" no âmbito do município de Itapevi. AUTOR: Vereador Gordo Cardoso. COAUTORES: Vereadores Aparecido de Souza, Casão, Kiko, Mariza Martins Borges, Prof. Paulinho, Rafael Alan, Renatinho e Thiaguinho.

LEI 2455/2017: Dispõe sobre a criação do calendário de atividades em comemoração ao dia do Servidor Público Municipal de Itapevi. AUTOR: Vereador Aparecido de Souza. COAUTORES: Vereadores Tininha, Mariza Martins Borges, Renatinho e Yacer Kourani.

LEI 2454/2017: Cria o Programa de Alimentação Diferenciada para crianças diabéticas nas redes Municipais de Ensino do Município de Itapevi. AUTORES: Vereadores Gordo Cardoso e Tininha. COAUTORES: Vereadores Camila Godoi, Aparecido de Souza, Casão, Kiko, Chambinho, Zeca da Piscina, Mariza Martins Borges, Prof. Paulinho, Rafael Alan, Renatinho, Thiaguinho e Yacer Kourani.

LEI 2453/2017: Estabelece diretrizes para a Política Municipal de Educação Alimentar Escolar e Combate à Obesidade Infantil, e dá outras providências. AUTOR: Vereador Gordo Cardoso. COAUTORES: Vereadores Camila Godoi, Casão, Tininha, Mariza Martins Borges, Renatinho, Thiaguinho e Yacer Kourani.

LEI 2452/2017: Concede denominação de Rua Gerson Ribeiro de Araújo a atual Rua Jaceguai, no bairro Jardim Nova Itapevi. AUTOR: Vereador Chambinho.

LEI 2451/2017: Institui o Dia Municipal do Dependente Químico em Recuperação e o inclui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Itapevi, e dá outras providências. AUTORA: Vereadora Mariza Martins Borges.

LEI 2450/2017: Institui o "Dia Municipal de Combate ao Câncer de Próstata" no município de Itapevi e dá outras providências. AUTOR: Vereador Gordo Cardoso.

LEI 2449/2017: Concede à "Associação Beneficente O Bom Samaritano", o status de órgão de utilidade pública, e dá outras providências. AUTORES: Vereadores Gordo Cardoso e Chambinho.

LEI 2448/2017: Denomina a rua Sete de Setembro - Jardim Itapevi. AUTOR: Vereador Renatinho.

LEI 2447/2017: Institui o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-juvenil e dá outras providências. AUTORA: Vereadora Tininha.