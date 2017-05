Como vice do Cioeste, Igor Soares firma Acordo de Cooperação inédito com a União Europeia

O Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo) fechou nesta quarta-feira (17), em Brasília, um Acordo de Cooperação inédito com a União Europeia.

O documento foi assinado pelo prefeito de Itapevi, Igor Soares, que também é vice-presidente do consórcio. "A assinatura desse termo é o início de uma nova etapa, trazendo oportunidades de financiamento para Itapevi e toda a região oeste", disse Igor.

Com o acordo, os municípios da região oeste irão estabelecer uma agenda de trabalho com representantes da União Europeia para trocar experiências de gestão, estabelecer parcerias de desenvolvimento e fomentar negócios sustentáveis.

"A colaboração dos especialistas da União Europeia e o conhecimento deles ajudará a desenvolver ainda mais as nossas cidades", afirmou Igor.

Além disso, o Cioeste passa a integrar o Convenant of Mayors, pacto de municípios da União Europeia que discute soluções climáticas e de energia em ambientes urbanos de todo o mundo. É a primeira vez que uma região da América Latina faz um acordo desse tipo com a entidade.

"Esse acordo é fruto de anos de trabalho do Cioeste", afirmou Francisco Maciel, CEO do consórcio. "Essa cooperação mostra que é fundamental usar poucos recursos para alavancar coisas maiores - a gente faz muito com pouco", diz.

O Cioeste é composto pelos municípios de Barueri, Jandira, Carapicuíba, Osasco, Cotia, Pirapora de Bom Jesus, Itapevi e Santana de Parnaíba.