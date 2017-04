Igor Soares visita Centro de Reabilitação de Itapevi e vistoria novos equipamentos

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, visitou na tarde desta segunda-feira (17) o Centro de Reabilitação de Itapevi, localizado na Cohab, que recebeu na última semana equipamentos de fisioterapia e móveis para administração.

O prefeito conferiu os novos equipamentos e conversou com os funcionários da unidade que recebeu quatro bicicletas ergométricas, três esteiras, 10 pranchas de equilíbrio e conjuntos de halteres de pesos variados. Além dos equipamentos para a área clínica, o centro também recebeu 12 mesas de escritório, 40 cadeiras e duas impressoras multifuncionais.

“O Centro de Reabilitação realiza um trabalho muito importante na recuperação motora e neurológica dos pacientes itapevienses. Por isso, fizemos questão de supervisionar os novos equipamentos e conversar com os funcionários”, disse o prefeito Igor Soares, que aproveitou a ocasião para anunciar que no próximo ano a unidade de saúde será completamente reformada e ampliada.

Os equipamentos já estão sendo utilizados nas sessões de fisioterapia dos pacientes do centro que realiza, em média, três mil atendimentos por mês.

“Esse material é muito importante para o nosso trabalho. Nunca antes trabalhamos com esteira e a bicicleta que tínhamos era muito velha e sem condições de uso. Agora, com esses novos equipamentos, a recuperação motora e o fortalecimento dos membros inferiores dos nossos pacientes será bem mais rápida e eficaz”, comemorou Cristiano Alves Moreno, fisioterapeuta e coordenador técnico do Centro de Reabilitação.

Atendimento

O Centro de Reabilitação funciona na Cohab e oferece atendimento de fonoaudiologia, fisioterapia ortopédica e neurológica, terapia ocupacional e acupuntura. A unidade conta também com psicólogo e assistente social.