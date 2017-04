Prefeito Igor conquista R$ 10 milhões de emendas em Brasília

A Prefeitura de Itapevi confirmou a conquista de R$ 10.016.433,50 em emendas de deputados federais para as áreas de saúde, esportes, turismo e infraestrutura em Itapevi. O prefeito Igor Soares esteve em fevereiro em Brasília para pleitear os recursos e nesta quarta-feira (29), técnicos do departamento de convênios da Prefeitura finalizaram a apresentação das propostas para todas as emendas.

O maior repasse será para área da saúde, com R$ 4.826.588,00. Repasses da bancada do PTN, com apoio da deputada e presidente nacional do partido, Renata Abreu, somam R$ 2.500.000,00. Também contribuíram com a melhoria na saúde de Itapevi os deputados Antônio Bulhões (PRB), Orlando Silva (PCdoB), Marcelo Squassoni (PRB) e Tiririca (PR).

A segunda área mais beneficiada é a de infraestrutura, com recursos que virão do Ministério das Cidades. Onde há recursos dos deputados da bancada do PTN, Bruna Furlan (PSDB), Herculano Passos (PSD) e Jefferson Campos (PSD), totalizando R$ 4.502.345,50.

“Na visita a Brasília, fiz questão de visitar todos os deputados que conheço, explanei sobre a situação do município e a carência nas áreas de saúde de infraestrutura. Precisamos melhorar em muito os investimentos com o objetivo de garantir dignidade aos moradores e saúde de qualidade”, destacou o prefeito Igor Soares que agradece a sensibilidade e o empenho dos deputados em compreender e ajudar o município.

Igor Soares ressalta ainda que diante da crise financeira no país e do déficit de quase R$ 50 milhões herdado da gestão anterior, é necessário buscar recursos dos governo estadual e federal. “As emendas estão conquistadas. Os projetos estão apresentados para cada uma delas. O próximo passo é trabalhar para que estes recursos sejam repassados à cidade o quanto antes”. De acordo com informações dos ministérios, a conclusão das análises dos projetos apresentados está prevista para 26 de abril.

O Turismo também foi beneficiado, com R$ 200 mil da deputada Renata Abreu (PTN) e o Esporte será contemplado com R$ 487.500,00, do deputado Jefferson Campos (PSD).