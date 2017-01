Nova gestão assume Prefeitura de Itapevi e anuncia medidas emergenciais

A Câmara Municipal de Itapevi empossou no domingo (1o) o prefeito Igor Soares e o vice-prefeito Marcos Godoy, Teco, eleitos em outubro do ano passado. A data contou ainda com a cerimônia de transmissão de cargo no Paço Municipal. Após receber 68.942 votos, Igor assume o 14º mandato de prefeito da história do município.

"Vamos governar com honestidade, respeito e austeridade", afirmou Igor. O novo prefeito disse que agora o governo municipal conta "com uma equipe preparada para fazer as mudanças que a cidade precisa". E assegurou que "a prefeitura vai ter ações que visem o futuro; todos vão se orgulhar da cidade em que vivem e sempre sonharam". "Itapevi precisa de homens e mulheres que governem com muito amor no coração", complementou o vice-prefeito Teco.

Na Câmara, a sessão foi comandada por Akdenis Mohammad Kourani, por ser o vereador mais votado. "Nossa missão é recuperar a credibilidade da política junto à população e sei que o Igor e o Teco darão conta do recado e honrarão seus votos", disse.

Ações emergenciais

A Prefeitura de Itapevi iniciará nesta semana as ações de limpeza visando o combate às enchentes, além de visitas aos bairros para enfrentar a proliferação do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O objetivo da gestão é diminuir as possibilidades de enchentes no município e trabalhar para que a cidade não enfrente epidemia de dengue, como aconteceu em anos anteriores. De acordo com o Levantamento de Índices para Aedes Aegypti (LIRAs) de 2016, do Ministério da Saúde, Itapevi está em alerta para surto da doença.