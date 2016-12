Prefeito, vice-prefeito e vereadores são diplomados em Itapevi

O prefeito eleito em Itapevi, Igor Soares (Podemos), o vice-prefeito, Teco (PSD), e os 17 vereadores escolhidos pelos Itapevienses no pleito municipal de 2016 foram diplomados nesta sexta-feira, 16, no Fórum da cidade. Os vereadores, o prefeito e o vice-prefeito vão governar o município entre 2017 e 2020.

A cerimônia foi presidida pelo juiz da 359ª Zona Eleitoral Gustavo de Azevedo Marchi, que durante sua fala destacou que o diploma representa uma procuração dada pelo povo de Itapevi aos eleitos. “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Por isso, conclamo a todos os eleitos, que hoje recebem seus diplomas, que exerçam seus mandatos com muita dignidade, seriedade, zelo e respeito para com o povo”, disse o juiz.

Após a fala do juiz, o prefeito, o vice e os vereadores foram diplomados um de cada vez.

Também presigaram a solenidade os deputados estaduais João Caramez (PSDB) e Márcio Camargo (PSC); as promotoras Drª Vania Stefanoni, Drª Paola Bertoco e Drª Ruth Pinheiro; as juízas Drª Maria Helena Bueno e Drª Carolina Lacombe; o comandante do Batalhão da Policia Militar de Itapevi; o presidente da OAB de Itapevi Dr. Rogério de Oliveira; o delgado da Polícia Civil do Estado de São Paulo Dr. Marcos Manfrim; O delegado de polícia de Itapevi Dr. Raul Francisco de Souza e o emancipador Raul Leonardo.

Confira os vereadores e partidos políticos terão representatividade na Câmara:

PTN:

Professor Rafael

Eduardo Kiko

Aparecido

PSD:

Akdenis

Tininha

PSB:

Profª Camila Godói

Yacer

PR

Bruxão do Táxi

Chambinho

PSDC:

Zeca da Piscina

Renatinho

PSL:

Thiaguinho (PSL)

Mariza (PSL)

PV:

Prof. Paulinho

PTB:

Casão

PRB:

Denis

PSDB:

Gordo Cardoso