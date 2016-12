Igor Soares reduz de 20 para 16 o número de secretarias em Itapevi

A primeira medida de austeridade do governo Igor Soares (Podemos), em Itapevi, está sendo tomada antes mesmo do início oficial dos trabalhos. Trata-se da redução do número de secretarias, que passará de 20 para 16. “Queremos uma administração eficiente, que atenda todos os públicos e ao mesmo tempo proporcione economia dos recursos públicos. Vivemos momento de crise no país, e em Itapevi não é diferente. Precisaremos conter gastos para investir mais em obras, saúde, educação e bem-estar”, destacou o prefeito eleito.

Para compor o grupo anunciado nas últimas três semanas, Igor terá Sônia Maria, a Professora Sônia, como Secretária de Habitação. Com especialização em Geografia, pela USP, sua atuação tem sido marcada pelas lutas sociais, com projetos de destaque para moradia popular, regularização fundiária, urbanização de áreas livres e melhoria da qualidade de vida das comunidades.

Igor Soares enfatiza que cor partidária deixa de ser referência no município. “Agora, temos um grupo coeso que tem como principal objetivo garantir dignidade ao povo de Itapevi. Nossa bandeira é melhorar a vida da população, com a oferta de serviços de qualidade. Nosso governo, além de ter participação das principais siglas da cidade, PTN, PSDB, PSD e PT, terá, acima de tudo, a participação do cidadão”, destacou.

Até o momento, Igor Soares já se reuniu três vezes com o secretariado e até o fim do ano outros dois encontros estão agendados. “Há muitas ações a serem implantadas e duas delas terão início no dia 2 de janeiro, que são de combate às enchentes e ao Aedes aegypti, mosquito que transmite doenças graves, como a dengue, zika e chikungunya”. Já no dia primeiro de janeiro, após a cerimônia de posse, prefeito e secretário se reunirão para tratar dos últimos detalhes destas duas campanhas.

Secretários Municipais do Governo Igor, em Itapevi