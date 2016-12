Igor Soares encerra mandato de deputado com mais de 170 proposições

Com menos de dois anos de mandato como deputado estadual, Igor Soares (Podemos) deixa legado de ações para as mais diversas áreas do legislativo paulista, inclusive para educação, saúde e direitos do consumidor.

Durante este período, apresentou 33 projetos de lei, dois projetos de resolução, 10 moções, cinco requerimentos de congratulações, dois requerimentos de informações e 126 indicações. Também ganhou destaque por deter a liderança do partido na Assembleia e integrar o bloco parlamentar que reúne 27 deputados estaduais.

“Quando eleito deputado, me propus a trabalhar pelo desenvolvimento do Estado e ser uma ponte entre a cidade de Itapevi e o Governo estadual. Concluo mais esta missão com a satisfação de ter realizado importantes atividades e ter contribuído com projetos que havia me proposto”, destaca Igor Soares.

O deputado se refere, principalmente, à retomada das obras do Corredor Oeste, no trecho Itapevi a Jandira, que, hoje, estão em conclusão, e a instalação da ETEC no município de Itapevi. “A primeira estava abandonada, a segunda, engavetada. Graças ao nosso trabalho e o apoio de diversos deputados estaduais na primeira e única, até o momento, Frente Parlamentar na Alesp que defendeu interesses da população de Itapevi, conseguimos que estes projetos tivessem continuidade”.

Com relação a ETEC, o Estado recebeu a área doada pela municipalidade, realizou o projeto arquitetônico e, agora, desenvolve o projeto executivo. As próximas fases serão a publicação do edital, divulgação da empresa vencedora e início das obras.

O governador Geraldo Alckmin sancionou em janeiro deste ano o Projeto de Lei de autoria do deputado Igor que autoriza o Estado a instalar a Escola Técnica Estadual em Itapevi.

“Saio da Assembleia Legislativa com sensação de dever cumprido e, a partir do dia 1o de janeiro, assumirei um novo compromisso, em defesa da população de Itapevi”, destacou Igor.

A vaga deixada será ocupada pelo deputado suplente, Pedro Kaká, também do “Podemos”.

PROJETOS

Dentre os 33 projetos de lei apresentados, alguns ganharam destaque na grande imprensa, como de número 439/2015, que trata da proibição de transporte remunerado de passageiros em veículos particulares, cadastrados a partir de aplicativos não registrados nos Órgãos e Departamentos Estadual e Municipal competentes a prestação de serviços de táxi no Estado. O PL foi aprovado nas comissões e está pronto para ser votado em plenário.

Ainda há iniciativas que oficializam as campanhas Maio Amarelo, para conscientização sobre segurança no trânsito, e Junho Vermelho, que tem como objetivo incentivar a doação de sangue.

Em defesa do consumidor, Igor Soares apresentou o PL 1154/2015, que tem como objetivo obrigar as concessionárias de pedágios a disponibilizar uma cabine específica para o pagamento da tarifa por meio de cartão de débito ou crédito. Já o PL 628/2015 prevê garantias ao consumidor que deverá ter acesso a informações e valores de produtos que estarão disponíveis nas promoções conhecidas como “Black Friday”. Há também o PL 1334/2015, que acaba com as cobranças de taxas de pedágios para maiores de 60 anos de idade e deficientes em todas as rodovias do Estado. Os três projetos ainda estão sendo avaliados pelos demais deputados na Assembleia.

Também tramita na Alesp, pedido de Igor Soares para proibir a instalação, implantação e construção de novos presídios na Região Metropolitana de São Paulo (PL 66/2016), para implantar sistemas e computadores nos Centros de Doações de Sangue com o objetivo de atender deficientes, principalmente com surdez; para disponibilizar gratuitamente, às mulheres gestantes, repelentes visando afastar o “Aedes aegypti”, responsável pela transmissão da dengue, zika e febre chikungunya.

Igor Soares também participou da elaboração, discussão e aprovação do Projeto de Lei, já sancionado pelo governador, que trata do atendimento de Juizados Especiais Cíveis e Criminais dentro do estádio, durante as partidas de futebol dos principais campeonatos, como Série A do Brasileiro e Série A1 do Paulista, além da numeração de todas as cadeiras e penalidades às entidades relacionadas à prática desse esporte, em razão de ilícitos praticados por seus torcedores.

Outra medida defendida em plenário pelo deputado e oficializada pelo PL 1442/2015, prevê a redução nas tarifas dos transportes públicos do Estado em horários alternativos aos de grande fluxo.

Transparência

Uma das marcas do mandato do deputado Igor Soares foi a transparência na divulgação das ações realizadas. Além de manter site oficial, usou o Facebook e o Instagram para se comunicar com os moradores do Estado de São Paulo. As principais atividades foram divulgadas e, com a equipe do mandato, buscou responder as demandas dos internautas.

No início de 2016, prestes a completar um ano de mandato, prestou contas dos trabalhos realizados por meio de folder ilustrativo e no período que atuou como deputado lançou 15 edições do boletim “Avança São Paulo”, para divulgar as principais ações de cada mês.