Profa. Camila Godoi supera mais uma barreira para as mulheres

Na sexta-feira [24], aconteceu a primeira reunião do novo consórcio Câmara Oeste de Vereadores da região Metropolitana de São Paulo, na sede do Cioeste em Alphaville, Barueri.Presidida pelo vereador presidente da Câmara Municipal de Osasco, Dr. Elissandro Lindoso, e com a presença dos presidentes das câmaras de Itapevi, Anderson Cavanha; Jandira, Marcelinho; vice-presidente da câmara de Carapicuíba, Guto; vice-presidente da câmara de Barueri, Silvio Macedo; vice-presidente da câmara de Araçariguama, Bahia e dos vereadores, Djalma Oliveira de Vargem Grande e Camila Godói de Itapevi.

O primeiro consórcio de vereadores da região foi formado em 1998, e se desfez em 2012. Durante os quatorze anos de suas atividades, nunca houve a convocação de uma vereadora para compor a mesa diretora. A vereadora Profa. Camila Godoi, assumira as ações de relações públicas da Câmara Oeste.

“Estou muito feliz em representar as mulheres da nossa região, sou a primeira mulher a assumir um cargo na mesa diretora do consórcio, atuarei nas relações públicas da instituição, estarei muito empenhada em trabalhar em prol da nossa região”. Declarou Camila.

Segundo declarações do presidente, vereador Elissandro Lindoso, não foi por acaso a convocação da Profa. Camila. "É importante ter um toque feminino nos trabalhos da Câmara Oeste, sem falar que vamos contar com a participação efetiva de uma vereadora competente, atuante e que somará qualitativamente para o desenvolvimento do nosso consórcio." - Ressaltou o presidente, vereador Lindoso.

Os consorciados falaram sobre a necessidade da união das cidades e de ações em conjunto. Aproveitaram também para traçar metas e para escolher às pautas para os próximos encontros.