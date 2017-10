Nota de pesar pelo falecimento do ex-vereador Hermogenez José Sant’Anna

O presidente da Câmara de Itapevi, vereador Bruxão Cavanha, manifesta o seu profundo pesar pela morte nesta data (17/10/2017) do ex-vereador Hermogenez José Sant’Anna, aos 68 anos de idade, em decorrência de um tumor no estômago. Presidente da Câmara Municipal de Itapevi entre 2001 e 2002, ocupou vários cargos relevantes no Município e fora dele. Catarinense da cidade de Herval D’Oeste, nascido em 17 de dezembro de 1949, era casado com Sra. Nanci Ramos Vilanova Sant’Anna, com quem teve os filhos Leonardo, Fernando e Nathalia.

Advogado formado pela Faculdade de Direito de Itu, turma de 1982, era Corretor de imóveis e também Professor da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, formado em Estudos Sociais, Geografia, Geografia e Pedagogia, onde com muito orgulho e honra colaborou na formação de milhares de jovens itapevienses que hoje brilham nas mais diversas áreas.

Hermogenez veio para Itapevi por volta de 1976, trabalhando na Empresa de Engenharia Ferroviária – SERFER S/A, por 12 anos, após dedicando-se à Administração Imobiliária e à Advocacia. No comércio, foi proprietário da Loja Só Presentes.

Na política, teve participação maiúscula e importante, sendo eleito por dois mandatos de Vereador (1993-1996 e 2001-2004). Como suplente, chegou a assumir o cargo de Vereador entre 1997 e 2000. Participou ativamente e de forma ímpar na vida política e social de Itapevi, quer seja como dirigente partidário, vereador, presidente de comissões legislativas, presidente da Câmara, na criação de projetos, quer seja nas articulações, discussões e encaminhados de importantes questões para o desenvolvimento da cidade. Sempre defendeu suas ideias e posições de forma aguerrida, respeitosa, clara e transparente. Nos partidos políticos que militou, sempre ocupou cargos de direção, seja como presidente, vice-presidente ou membro da Executiva. Foi vice-presidente da Câmara Oeste, órgão que congrega todos os vereadores da Região Oeste da Grande São Paulo.

Na sociedade civil, sempre manteve participação marcante e fundamental, com destaque para o trabalho realizado nas seguintes entidades: ACITA – Associação Comercial e Industrial de Itapevi; ACEI – Associação Cultural e Esportiva de Itapevi; FACESP – Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo; CIESP / CASTELLO – Confederação das Indústrias do Estado de São Paulo; SESI e SENAI; ROTARY CLUBE DE ITAPEVI, CONSEG – Conselho de Segurança de Itapevi; CODESI – Conselho de Desenvolvimento de Itapevi; CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE; CAE – Conselho de Alimentação Escolar.

Pelo Legislativo Municipal, Hermógenez foi honrado em 2014 com a concessão do Título de Cidadão Itapeviense, por autoria de todos os vereadores, e ainda com a Medalha da Ordem do Mérito do Judiciário Municipal. Da Polícia Militar do Estado de São Paulo, recebeu a Medalha Mérito Bandeirantes Raposo Tavares – Grau Oficial.

Certos de que a sua trajetória é um exemplo para todos, os 17 vereadores da Câmara Municipal de Itapevi registram a sua solidariedade com a dor e a saudade de seus amigos e familiares.