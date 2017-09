Vereadores de Itapevi aprovam requerimento coletivo para exigir da PM retorno das motos da ROCAM

A Câmara de Itapevi aprovou o Requerimento nº 850 endereçado ao Tenente Coronel André Luiz de Oliveira, solicitando da Policia Militar a retomada do serviço da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas). De autoria de todos os vereadores, o Requerimento foi aprovado na sessão desta terça-feira, dia 26 de setembro, e será enviado em forma de ofício ao comando da PM responsável pela ROCAM na região.

De acordo com a justificativa, trata-se de uma solicitação feita pelos munícipes aos legisladores, sinalizando esta necessidade de retomar o serviço ROCAM para que possa trazer mais segurança e credibilidade ao nosso município hoje com aproximadamente 250 mil habitantes. “O nosso município faz divisa com outras cidades sendo de estrema importância a retomada deste serviço para a garantia de mais segurança e tranquilidade em nossa cidade”, completa o documento.

O presidente da Câmara, Bruxão Cavanha, afirmou que o requerimento de informações se faz necessário para que os vereadores informem aos munícipes se há a possibilidade do retorno do policiamento da ROCAM em Itapevi. “Caso haja, peço gentilmente que seja informado a esta Casa de Leis para que possamos repassar esta informação às pessoas que nos tem procurado”, concluiu.