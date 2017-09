Profa. Camila Godói é considerada a vereadora mais atuante de Itapevi

Entre os dias, 14 e 15, o Instituto Tiradentes realizou no auditório do Hotel Century Paulista, o 116º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais. Durante o evento, além do debate de importantes temas na gestão pública contemporânea, medalhas de ouro, prata e bronze foram entregues a autoridades indicadas através de pesquisa telefônica registrada pelo instituto.

Na categoria vereador(a) mais atuante, a Profa. Camila Godói [PSB] foi a mais votada pelos pesquisados, com isso, foi graduada com a medalha de ouro – Medalha dos Inconfidentes.

“Fiquei bastante lisonjeada com o recebimento desta honraria, mas, muito mais lisonjeada ainda pela maneira que fui escolhida a receber está honraria [votação via telefone], com toda certeza me serve como indicador de que o trabalho está no rumo certo, mesmo com as dificuldades impostas pelo momento.” Disse Camila.

De acordo com o instituto, os vereadores Akdenis e Bruxão Cavanha obtiveram a segunda e terceira colocação, consecutivamente.

PRINCIPAIS TRABALHOS DA VEREADORA

Profa. Camila fez um resumo dos seus principais projetos e conquistas para Itapevi, em seus dois mandatos consecutivos:

Centro de Referência da Saúde da Mulher

Posto de Saúde do Jd. Rosemary

Projeto contra as drogas [para aproximadamente 25 mil alunos]

Projeto Preservando o Meio Ambiente [regulamenta o descarte de óleo comestível e seus resíduos no meio ambiente por empresa ou entidade que esteja devidamente cadastrada no município e que apresente certificação da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. O projeto já evitou que mais de 35 mil litros do poluente fossem descartados incorretamente na natureza]

Feira de Saúde nos Bairros [levando especialistas à comunidade, aferição de pressão, teste de diabete, atendimentos e conscientização