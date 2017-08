Thiaguinho quer ala exclusiva para atendimento infantil no PS de Itapevi

Para impedir que crianças que passam pelo Pronto-Socorro Central sofram algum risco por se encontrarem no mesmo local que os adultos enfermos, o vereador Thiaguinho (PSL) solicitou, na última semana, que a prefeitura avalie a possibilidade de descentralizar o espaço e crie uma ala específica para o atendimento infantil.

“O contato com adultos doentes constitui um fator de risco para a saúde de nossas crianças, sendo imprescindível garantir a eles um espaço próprio e exclusivo de atendimento”, comentou o vereador.

A medida foi solicitada em requerimento enviado ao prefeito Igor Soares (Pode) e à Secretaria de Saúde e Bem-Estar. O parlamentar explicou que a medida seria fundamental para garantir a qualidade do serviço prestado e foi um pedido apresentado por moradores, preocupados com a situação de recém-nascidos que precisam ser atendidos.

“Há muita reclamação dos usuários da unidade em questão em razão de não haver a separação do atendimento comum com o infantil. Esse fato gera muita preocupação, pois crianças até 2 anos de idade estão com o sistema imunológico em formação e ficam mais suscetíveis às doenças”, completou Thiaguinho.