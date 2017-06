Confira os Projetos de Lei, os Requerimentos e Moções de Aplauso aprovados na última sessão ordinária (30 de maio de 2017)

A Câmara de Itapevi aprovou na sessão ordinária desta terça-feira, dia 30 de maio, uma emenda à Lei Orgânica, quatro projetos de lei, 12 moções de aplausos, dois requerimentos e 23 indicações de benfeitorias para a cidade.

Confira!

ORDEM DO DIA:

Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2017 - do Legislativo: Acresce o art. 175 da Lei Orgânica do Município de Itapevi. AUTOR: todos os vereadores.

Projeto de Lei nº 004/2017 - do Legislativo: Institui a "Semana Municipal de Conscientização sobre a Depressão Infantil" no município de Itapevi. AUTOR: Vereador Gordo Cardoso.

Projeto de Lei nº 015/2017 - do Legislativo: Institui no Município de Itapevi a Campanha de Controle Populacional de Cães e Gatos "Castra Móvel" nos Bairros, acompanhada de ações educativas sobre posse responsável de animais e dá outras providências. AUTORES: Vereadores Zeca da Piscina e Thiaguinho.

Projeto de Lei nº 019/2017 - do Legislativo: Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de coletores de "Chorume" em todos veículos destinados à coleta de resíduos no âmbito do Município de Itapevi. AUTORES: Vereadores Dênis Lucas e Casão.

Projeto de Lei nº 039/2017 - do Legislativo: Institui o "Dia do Skatista" e a "Semana Municipal do Skatista" no município de Itapevi e dá outras providências. AUTOR: Vereador Gordo Cardoso.

MOÇÕES DE APLAUSOS:

Moção de Aplausos nº 024/2017 à Kolping Cristo Rei. AUTORA: Vereadora Tininha.

Moção de Aplausos nº 027/2017 à Senhora Elaine Rodrigues Bueno de Freitas. AUTORA: Mariza Martins Borges.

Moção de Aplausos nº 030/2017 aos senhores Valdemir Batista dos Reis, Milton Batista Queiroz, Pedro dos Santos Costa, Doraci Carneiro dos Santos e Elisângela Cristina de Oliveira Egídio. AUTOR: Vereador Aparecido de Souza.

Moção de Aplausos nº 032/2017 à Paroquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. AUTORA: Vereadora Tininha.

Moção de Aplausos nº 034/2017 à ADAB – Associação Desportiva Amador Bueno. AUTOR: Vereador Rafael Alan.

Moção de Aplausos nº 035/2017 à Associação Fundação Gueto. AUTOR: Vereador Rafael Alan.

Moção de Aplausos nº 037/2017 ao Grupo Garra. AUTOR: Vereador Rafael Alan.

Moção de Aplausos nº 038/2017 ao Senhor Humberto Araújo Mendes. AUTORA: Vereadora Mariza Martins Borges.

Moção de Aplausos nº 039/2017 à senhora Virgínia Soares de Oliveira. AUTORA: Vereadora Mariza Martins Borges.

Moção de Aplausos nº 040/2017 ao Projeto Power Bike. AUTOR: Vereador Rafael Alan.

Moção de Aplausos nº 041/2017 à Associação Apecatu. AUTOR: Vereador Rafael Alan.

Moção de Aplausos nº 043/2017 à Banda Municipal de Itapevi. AUTOR: Vereador Rafael Alan.

REQUERIMENTOS:

Req. 660: Solicita informações do Governo do Estado sobre a possibilidade da municipalização das rodovias estaduais que cortam nosso município. AUTOR: Vereador Prof. Paulinho.

Req. 661: Solicita informações do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), referente há possibilidade com extrema urgência da implantação de um redutor de velocidade na Rodovia SP 029 ao início da Avenida Presidente Vargas bairro Nova Itapevi. AUTOR: Prof. Paulinho.