Vereador Rafael Alan é escolhido líder do Prefeito Igor Soares na Câmara de Itapevi

O vereador Rafael Alan foi escolhido como o líder do prefeito Igor Soares na Câmara Municipal de Itapevi. A escolha do parlamentar foi definida principalmente por ele pertencer ao mesmo partido do prefeito, o PTN. Vereador na primeira Legislatura, Rafael Alan disse ter recebido o convite com surpresa e considerou o cargo como “extremamente importante”, uma vez que o fará o porta-voz do Executivo numa Casa de Leis, que lida diretamente com a expectativa para a população itapeviense.

Rafael Alan disse que o seu desafio é articular os vereadores estabelecendo uma relação com a Prefeitura em bases mais programáticas e menos fisiológicas. “Itapevi precisa de uma nova gestão, que trate com mais respeito a coisa pública. Por isso, vamos manter um ambiente harmônico, respeitando as diversidades de opinião mas buscando uma unidade para o bem de Itapevi”, comentou.

A principal tarefa do líder será construir uma base para que o prefeito possa contar com a Câmara para estabelecer as condições necessárias ao planejamento da cidade para o futuro. “É hora de olhar para a frente. O momento é difícil, e os vereadores podem contribuir para planejarmos e prepararmos Itapevi para os próximos 15 ou 20 anos. É hora de visão para o futuro”, afirmou.

O vereador Rafael Alan tem vasta formação acadêmica, o que inclui Filosofia, Sociologia e Letras, e ainda hoje atua como professor em Itapevi, no entanto considerou o desafio de ser o líder do governo na Câmara um novo marco em sua trajetória: “Espero estar à altura da expectativa não apenas do prefeito Igor ou dos meus pares vereadores, mas sobretudo da população que mantêm viva a esperança de viver numa cidade que garanta o que é preciso para ser feliz, valorizando sobretudo a família itapeviense”, garantiu.