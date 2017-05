Bruxão do Táxi aprova Lei de apoio a universitários e já sonha com “Campus Itapevi”

A Câmara dos Vereadores de Itapevi aprovou por unanimidade na sessão ordinária desta terça-feira, dia 2 de maio, o Projeto de Lei Nº 017/2017, que dispõe sobre a criação do Programa de Apoio ao Estudante Universitário de Itapevi. De autoria do presidente da Casa, Anderson Cavanha (Bruxão do Táxi), o programa intitulado “A Vez do Universitário” é voltado aos vestibulandos e estudantes universitários de Itapevi com o objetivo de oferecer apoio necessário para as inscrições em cursos universitários e acesso as informações sobre bolsas de estudos em instituições públicas ou privadas.

Segundo Bruxão informou, o programa também vai disponibilizar acesso à Internet, visando possibilitar, por exemplo, o cadastramento do estudante em sites de empresas de transporte público. “É pra ajudar na busca do passe escolar ou nas pesquisas diversas na área dos respectivos cursos, cadastramento em programas de estágio, elaboração de trabalhos universitários como TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso)”, adiantou.

Outra possibilidade ao universitário itapeviense serão as impressões diversas relacionadas às suas atividades estudantis rotineiras, observando os limites legais. “Propomos que o programa funcione na Biblioteca Municipal, inclusive aos sábados e domingos para atender os estudantes que trabalham. Na Biblioteca também serão disponibilizados ao público em geral os trabalhos acadêmicos produzidos pelos nossos estudantes”, comentou.

O presidente da Câmara afirmou ainda que o programa buscará parcerias públicas e privadas para facilitar a vida dos universitários. “Vamos buscar doações de livros e demais publicações de interesse dos estudantes universitários. Outra ideia é disponibilizar ônibus fretados para o transporte gratuito dos nossos universitários”, adiantou.

Os participantes do programa serão incluídos no Cadastro Geral de Estudantes Universitários de Itapevi – UNICAD, que além de viabilizar dados estatísticos também servirá de banco de currículos para estágios, bolsa de estudo e emprego, além da obtenção de verbas públicas.

Bruxão informou ainda que o programa vai servir de elo entre estudantes e empresas, e para isso já estão previstos a realização de eventos universitários e palestras com profissionais de diversas áreas, inclusive as de carreiras públicas. “Nosso grande sonho é promover a vinda de um campus universitário para o município, tendo como foco o atendimento ao maior número de estudantes itapevienses, em especial os de baixa renda”, concluiu.