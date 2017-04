Câmara homenageia Departamento de Cultura por espetáculo da Paixão de Cristo

Funcionários e artistas do Departamento de Cultura de Itapevi receberam na manhã desta terça-feira (25) uma moção de aplausos da Câmara de Vereadores pela encenação do espetáculo Paixão de Cristo, realizada na semana de páscoa.

Os vereadores Anderson Cavanha (PR), Tininha Godoy (PSD), Ivonildo Chambinho da Hora (PR) e Camila Godoy (PSB) foram os autores da homenagem (moções 14, 15, 16, 17, 21 e 23/2017) parabenizando o grupo de quase 150 pessoas - entre funcionários, artistas e direção do espetáculo - pelo drama visto por quase três mil espectadores nos dias 14 e 15 de abril, no Complexo Desportivo João Salvarani.

“Cada moção representa nosso reconhecimento pelo brilhante trabalho executado e apresentado por cada um dos envolvidos no espetáculo, desde o diretor do drama, funcionários e atores, até a pessoa que ajudou servindo água. Todos estão de parabéns”, afirmou Tininha Godoy.

“Este reconhecimento é resultado do nosso trabalho realizado sempre com muita atenção, profissionalismo e responsabilidade”, explicou Virgínia Soares, secretária de Educação e Cultura de Itapevi.

Espetáculo

O espetáculo contou com 80 atores da Escola Municipal de Teatro, além de moradores que atuaram na história de Jesus de Nazaré. O drama teve ainda a participação de mais de 30 bailarinos da Escola Municipal Livre de Dança.

A equipe de preparação de elenco foi composta por profissionais de arte, organização pedagógica, coreógrafos, cenógrafos, figurinistas, designers sonoplastas e iluminadores.

Além da performance artística, o espetáculo contou com amplo aparato tecnológico. Foram utilizados 51 m2 de painel LED, iluminação, máquinas de fumaça com gelo seco para efeitos especiais e três câmeras com recurso de gravação em alta definição para transmissão ao vivo do espetáculo.