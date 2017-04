Alunos do CEMEB Jornalista fizeram visita à Câmara Municipal

Na terça-feira, dia 18 de abril, o presidente da Câmara Municipal de Itapevi, Anderson Cavanha – Bruxão do Táxi (PR) recebeu os alunos do CEMEB Jornalista João Valério na Casa de Leis. Os estudantes da turma do professor Alexandre Freire dos Santos participaram das atividades do Programa Escola no Legislativo (PEL).

Durante a visita os alunos receberam explicações de como funciona a Câmara Municipal, sobre as responsabilidades dos vereadores, os níveis de poderes municipais e como ocorrem as sessões, onde as leis municipais são aprovadas.

Os alunos também acompanharam a 10ª sessão ordinária, conversaram com os vereadores presentes e receberam material ilustrativo sobre a história da nossa cidade, as atribuições dos poderes municipais (Executivo, Legislativo e Judiciário).