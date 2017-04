Vereador Thiaguinho quer ciclofaixa em Itapevi

O vereador itapeviense Thiaguinho (PSL) solicitou aos técnicos das Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes e Esporte, Lazer e Juventude estudos no sentido de viabilizar, aos domingos, a instalação de ciclofaixa no município.

De acordo com texto do requerimento 434/2017, apresentado na sessão da Câmara de Itapevi desta terça-feira (11), a iniciativa poderia ser implantada das 7h às 17h, na faixa da esquerda das principais vias centrais, que compreendem trechos da Avenida Rubens Caramez e Cesário de Abreu, Viaduto José dos Santos Novaes e Avenidas Presidente Vargas e Dimarães Antônio Sandei, no bairro Cidade da Saúde. “Sabemos da importância da atividade física em benefício da saúde e do bem-estar, com a iniciativa também seria promovida a integração das famílias, que terão mais uma opção de lazer na cidade”, ressaltou Thiaguinho.