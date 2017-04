Bancada do PTN de Itapevi solicita emenda parlamentar a deputado

Os vereadores itapevienses Aparecido, Eduardo Kiko e Rafael Alan, ambos do PTN, foram recebidos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo deputado estadual Pedro Kaká (PTN). O encontro dos vereadores com o parlamentar ocorreu no dia 30 de março.

No encontro, os vereadores solicitaram o apoio do deputado para obter emendas do governo do estado para obras de infraestrutura e recursos para desenvolver ações de melhorias na educação e saúde em Itapevi.

Segundo os vereadores, o deputado se colocou à disposição para intermediar os pedidos junto ao governo do estado.