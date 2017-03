Requerimento do vereador Gordo pede Refis em Itapevi

A retoma do programa de Recuperação Fiscal – Refis – em Itapevi foi proposta pelo vereador Gordo Cardoso (PSDB), na sessão desta terça-feira, 28, na Câmara.

Segundo o parlamentar, esse é um pedido dos moradores de diferentes bairros, interessados em quitar seus débitos com o município. “O Refis permite a contribuintes pessoas físicas e jurídicas parcelar suas dívidas com a prefeitura de Itapevi”.

Apesar dos tímidos sinais de recuperação da economia do país, o vereador também acredita que a reedição do Refis pode ajudar no equilíbrio das contas públicas. “A medida pode diminuir o déficit milionário herdado dos últimos governos”, frisou o vereador.

Aprovado por unanimidade e subscrito pelos vereadores Professor Paulinho (PV), Tininha (PSD), Chambinho (PR), Yacer (PSB) e Professora Camila Godói (PSB), a proposta do vereador será encaminhada para estudos da prefeitura.