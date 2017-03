Tininha pleiteia melhorias para unidades da CDHU em Itapevi

Atendendo aos pedidos dos moradores das unidades habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU –, a vereadora Tininha (PSD) apresentou requerimento solicitando estudo para revitalizar os prédios construídos em Itapevi.

O requerimento foi apresentado e aprovado na manhã desta terça-feira, 28, durante a sexta sessão legislativa do ano.

A vereadora reconhece a importância da companhia estadual na promoção de moradia popular, mas acredita que a empresa pode auxiliar os moradores na manutenção das unidades. “A revitalização é processo importante na manutenção da autoestima de quem foi contemplado com uma unidade habitacional e não tem condições de arcar com os custos da manutenção. Por isso, acredito que a CDHU deveria desenvolver uma ação de revitalização das unidades no estado”, explicou a vereadora.

Itapevi conta com três empreendimentos da CHDU: Vila Gioia, Estrada Sapiantã e Estrada Elias Alves da Costa.