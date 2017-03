APAE participa da sessão na Câmara no Dia Internacional da Síndrome de Down

Alunos da APAE de Itapevi participaram da sessão ordinária desta terça-feira, dia 21 de março, por ocasião do Dia Internacional da Síndrome de Down. Dentre os 365 dias do ano, o “21/03” foi inteligentemente escolhido porque a Síndrome de Down é uma alteração genética no cromossomo “21”, que deve ser formado por um par, mas no caso das pessoas com a síndrome, aparece com “3” exemplares (trissomia). A ideia surgiu na Down Syndrome Internacional, na pessoa do geneticista da Universidade de Genebra, Stylianos E. Antonorakis, e foi referendada pela Organização das Nações Unidas em seu calendário oficial.

O presidente da Câmara, Anderson Cavanha (Bruxão do Táxi), chegou a suspender a sessão para que a diretora da APAE de Itapevi, Prof.ª Ditinha, fizesse uso da palavra. Os vereadores de Itapevi reconhecem a importância da luta pelo bem-estar, igualdade de direitos e inclusão dos portadores de Down na sociedade.

Na mesma sessão, os vereadores aprovaram requerimentos voltados para este público. De autoria do Prof. Paulinho, o Requerimento 376 propõe a implantação de centros de formação profissional para pessoas com deficiência.

A vereadora Prof.ª Camila Godoi solicitou informações através do Requerimento 228 sobre o cronograma de entrega da construção do Ginásio Poliesportivo para pessoas com deficiência.

Já o Requerimento nº 543, de autoria dos vereadores Bruxão e Chambinho, propõe a criação da Coordenadoria Municipal das Pessoas com Deficiência, uma luta antiga deste segmento sob a liderança do presidente do Instituto de Apoio aos Deficientes Levy de Lima (ADL), Lee de Lima.