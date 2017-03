Prof. Paulinho propõe centro de formação profissional para pessoas com deficiência em Itapevi

O vereador Prof. Paulinho (PV) conseguiu por unanimidade a aprovação na sessão ordinária desta terça-feira, dia 21 de março, do requerimento 376, que propõe a implantação de centros de formação profissional para pessoas portadoras de deficiência em Itapevi.

De acordo com a justificativa, o requerimento visa a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho através da sensibilização de empresas e gestores públicos e privados sobre a importância da inclusão de deficientes nos seus quadros funcionais. “Apesar do conhecimento acerca da legislação atual da acessibilidade, as empresas realizam contratações sem a preocupação de dar credibilidade às habilidades do deficiente e sem adaptar as funções para o profissional com deficiência”, comentou Prof. Paulinho.

Na mesma sessão, Prof. Paulinho aprovou ainda outros três requerimentos importantes para a cidade. No Requerimento nº 106, ele propõe a inclusão novamente do município no Programa Mais Médicos feito pelo Governo Federal. Já no Req. 391, solicita a implantação de uma unidade do CRAS, no bairro jardim São Carlos e, através do Req. 138, cobra que o Executivo informe sobre as providências adotadas em relação ao Projeto de Lei, que disponha sobre o programa “Cidade Limpa”. “Precisamos de uma Lei que regulamente e coíba a poluição visual em nosso município”, afirmou.