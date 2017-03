O Vereador Adriano Camargo Antonio, Gordo Cardoso, foi indicado pelo deputado estadual João Caramez para ser líder da bancada do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) na atual legislatura, para realizar as atribuições previstas no regimento interno.

A bancada do PSDB na Câmara Municipal de Itapevi, é representada apenas pelo vereador Gordo Cardoso.