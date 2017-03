Tininha quer garantir ações preventivas de combate ao câncer infantil em Itapevi

Um projeto de lei da vereadora Tininha (PSD) que tramita na Câmara Municipal de Itapevi propõe ações preventivas de combate ao câncer infantil. O PL 21/2017, busca instituir o Dia Municipal de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil no calendário de eventos municipais.

No PL, Tininha justifica que este tipo de câncer requer atenção e cuidado, além de ser a principal causa de morte por enfermidade entre crianças e adolescentes de zero a 19 anos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca).

Para conscientizar pais e familiares, por meio do PL, a vereadora indica que a prefeitura adote o dia 23 de novembro, como dia municipal de combate ao câncer. Data que diversas cidades também realizam ações preventivas a metástase.

Tininha acredita que apesar da evolução dos tratamentos, a prevenção é importante para diagnosticar o quanto antes o câncer. “O diagnóstico precoce aumenta a chance de cura em até 80%. Por isso, acredito que ações preventivas realizadas pela prefeitura podem contribuir para os casos de câncer infanto-juvenil sejam detectados na fase inicial, além de fazer com a prefeitura adeque a estrutura da saúde municipal para atender na necessidade clínica dos pacientes”, disse a vereadora.

O PL está em tramitação nas comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento.