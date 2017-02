Câmara faz sessão solene e culto em homenagem ao aniversário de Itapevi

No último sábado,18, completou o 58º aniversário de emancipação política e administrativa do município de Itapevi. As atividades começaram logo pela manhã com a missa na Paróquia São Judas Tadeu, celebrada pelo padre Ely Rosa, na sequência houve a Sessão Solene na Câmara Municipal de Itapevi, que contou com a presença da banda da Guarda Municipal, dos membros do legislativo, prefeito e vice-prefeito, deputados João Caramez (PSDB) e Renata Abreu (PTN) e do Sr. Raul Leonardo, um dos responsáveis pela emancipação.

Durante a Sessão Solene, presidida pelo vereador Bruxão do Táxi (PR), a deputada federal Renata Abreu foi homenageada com o título de cidadã itapeviense. A deputada ficou honrada por receber seu primeiro título como cidadã e anuncia a conquista de recursos federais para Itapevi.

“Estou muito feliz de estar aqui neste momento que Itapevi completa 58 anos e, principalmente, por receber o meu primeiro título de cidadã”, disse a deputada.

Por sua vez o deputado estadual João Caramez reafirmou que está à disposição do povo de Itapevi e destacou a luta dos emancipadores, as dificuldades que enfrentaram para fazer de Itapevi um município. “Os nossos emancipadores foram homens que preparam a terra para o progresso de Itapevi. Agora, Itapevi vive um novo momento, qual precisamos buscar o desenvolvimento, unir forças e trabalhar para que a nossa cidade cresça com a austeridade e responsabilidade imposta pelo prefeito Igor Soares, que vem colhendo bons frutos desde os primeiros dias de gestão”, afirmou João.

O prefeito Igor relembrou momentos da cidade e que seus familiares também participaram do movimento emancipacionista na década de 50. “O nome do meu avô consta na ata de emancipação de Itapevi. Ele foi um dos muitos itapevienses que lutaram pela nossa emancipação”, disse Igor, que também destacou as realizações para o aniversário da cidade, a busca de recursos no Governo Federal, o apoio das empresas da região e a aprovação de leis, Câmara, que possibilitou a realização de convênio com o SESI.

Já o presidente da Câmara, Bruxão do Táxi, agradeceu aos emancipadores em no do senhor Raul Leonardo e a todas as pessoas que ajudaram e ajudam a construir Itapevi. “Nos últimos anos, Itapevi vem acolhendo pessoas de diferentes regiões do país e de muitas nacionalidades, como os japoneses que presentearam a cidade com a rica cultura oriental. Uma cidade que abriga sonhos, projetos e realizações dos itapevienses de nascimento, de opção e os que esta cidade escolhe”, afirmou Bruxão.

Ainda em sua fala, Bruxão reforçou que a cidade precisa de apoio de todos na busca do desenvolvimento. “Agora, Itapevi abriga o desafio de uma cidade que busca o desenvolvimento igualitário para todos. Conto com vocês Igor, Teco, Vereadores, Secretários e Deputado João Caramez nesta missão que nosso povo tanto anseia. ”

Após a sessão houve a assinatura do convênio entre a prefeitura com o SESI Educação. O convênio possibilitará que todos os alunos do 1º ao 5º ano da rede pública municipal recebam material didático fornecido pelo SESI.

Para encerrar as atividades, houve um culto em ação de graças realizado pelo pastor Jonathan Ferreira dos Santos, fundador e presidente do Vale da Bênção e apresentação do Coral Cristolândia, composto por ex-dependentes químicos da região da cracolândia no Centro de São Paulo.