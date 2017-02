Renatinho defende melhoria em transporte para pacientes de hemodiálise

O pedido de um centro de hemodiálise voltou a pauta da Câmara Municipal de Itapevi. Na sessão da última terça-feira, 14, durante o debate dos requerimentos 43, 50 e 227, o vereador Renatinho (PSDC) defendeu que as viagens realizadas pelo transporte destinado ao paciente com insuficiência renal passem a contar com o acompanhamento de um profissional de enfermagem.

Renatinho lembrou que os pacientes saem fragilizados da sessão de diálise. “Essas pessoas já estão fragilizadas após o tratamento, por isso acredito que o atendimento de um profissional de saúde pode auxiliá-las no trajeto de ida e volta das sessões”.

Aprovados, os requerimentos serão encaminhados para prefeitura de Itapevi, Governo do Estado de São Paulo, secretaria de estado da saúde e Hospital Geral de Itapevi.