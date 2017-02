Vereadora Camila busca apoio estadual para desenvolver o turismo em Itapevi

A vereador professora Camila Godói (PSB) foi recebido, na tarde desta quarta-feira, 15, pelo secretário estadual de turismo, Laércio Benko (PHS). A pauta do encontro foi o desenvolvimento do turismo em Itapevi.

Camila apresentou, ao secretário, o Plano Municipal de Turismo de Itapevi, peça importante no processo para tornar o município uma cidade de interesse turístico. Ação que pode incluir Itapevi no grupo de cidades que recebem verba do Governo do Estado de São Paulo para fomentar o turismo.

O plano reúne informações para o desenvolvimento turístico no município, além de estabelecer as diretrizes para a condução da atividade turística. “Essa é uma oportunidade para que Itapevi possa fazer parte do grupo de cidades que recebem recursos para melhorar sua Infraestrutura turística e criar eventos geradores, além de fortalecer seu comércio”, afirmou a vereadora.

Benko elogiou o minucioso estudo sobre a história de Itapevi, a agenda de eventos e o detalhamento dos pontos turísticos e locais de hospedagem. Ele também parabenizou o empenho dos profissionais envolvidos na implantação do conselho municipal de turismo na cidade. “Foi realizado um ótimo trabalho para que Itapevi possa fazer parte das cidades paulistas de interesse turístico e garantir o apoio do governo estadual nas ações turísticas da cidade. Parabéns a todos”, frisou o secretário.

A entrega do plano auxilia no processo de seleção das cidades que serão alçadas, em maio, ao patamar de município de interesse turístico. As cidades selecionadas receberão neste ano R$ 1,1 milhão do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos para desenvolver e promover o turismo local.