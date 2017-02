O Plenário da Câmara Municipal de Itapevi receberá no dia 24 de fevereiro, a partir das 10 horas, audiência pública com objetivo de demostrar o cumprimento das metas do 3º quadrimestre de 2016.

A audiência será comandada pelos técnicos da secretaria municipal de finanças, em conformidade com a lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000.

A audiência é aberta ao público.