Em Itapevi, Tininha pede apoio a Caramez para trazer programas do Governo do Estado

Com um mandato pautado em questões relacionadas a saúde, educação e empregabilidade, a vereadora pediu o apoio do deputado estadual João Caramez (PSDB) para trazer as carretas dos programas Mulheres de Peito e Via Rápida Emprego para Itapevi.

Tininha aproveitou a visita do deputado a Câmara de Itapevi, nesta terça-feira (14), para formalizar os pedidos, por meio de ofício 101/2017.

A vereadora destacou que as carretas foram bem recebidas pela população em 2016, quando puderam realizar exames gratuitos de mamografia e fazer cursos de capacitação profissional. “A carreta do Mulheres possibilitou que muitas mulheres realizassem a mamografia em um curto espaço de tempo e na cidade, evitando o deslocamento delas para outras cidades”, disse Tininha. Ela também ressaltou que carreta do Via Rápida capacitou e reciclou muitos profissionais da cidade, que conseguiram uma recolocação profissional ou passaram a atuar como autônomos.

O deputado João Caramez colocou-se à disposição para intermediar o pedido nas secretarias do Governo Estadual. “Esse é um pedido que beneficiará muitos moradores de Itapevi, por isso farei o possível para que o governo encaminhe mais uma vez as carretas para Itapevi”.

Sobre o Via Rápida Emprego

O Via Rápida Emprego é uma ação do Governo do Estado de São Paulo, coordenada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT), que oferece capacitação profissional gratuita para os cidadãos que buscam ingressar no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio. Os cursos são definidos de acordo com as demandas regionais.

Sobre o programa

O Mulheres do Peito possui quatro carretas móveis para realização dos exames de mamografia. Desde o início do programa (em 2014) os veículos já percorreram 120 municípios do Estado.