Câmara realiza Sessão Solene em homenagem ao aniversário de Itapevi

A Câmara Municipal de Itapevi promove no dia 18 de fevereiro, no Plenário Bemvindo Moreira Nery, Sessão Solene em comemoração ao 58º aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Itapevi.

A cerimônia terá início às 10 horas, e será conduzida pelo presidente da Casa de Leis, vereador Anderson Cavanha, o Bruxão do Táxi (PR).

Após a solenidade, o prefeito Igor Soares (PTN), acompanhado dos secretários municipais e vereadores, assinará convênio entre a prefeitura de Itapevi e o Sistema Sesi Educação. Convênio que permitirá que todos os alunos do 1º ao 5º ano da rede municipal de ensino fundamental recebam material didático fornecido pelo Sesi.

Culto em Ação de Graças

Em complemento a festividade, a Câmara sediará, pelo quarto ano consecutivo, Culto de Ação de Graças, com a participação do pastor Jonathan Ferreira dos Santos, fundador e presidente do Vale da Bênção, em Araçariguama; Coral Cristolândia, composto por ex-dependentes químicos da região da cracolândia, no Centro de São Paulo e de diversas igrejas evangélicas de Itapevi.

Serviço:

Data: 18/02/2016

Sessão Solene: 10 h.

Assinatura de Convênio: 12h.

Culto de Ação de Graças: 19 h.

Local: Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves nº 80 - Vila Nova Itapevi - Itapevi/SP