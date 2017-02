Vereador Bruxão do Táxi aprova nove requerimentos que beneficiam Itapevi

Logo na primeira sessão ordinária que abriu os trabalhos do Legislativo no ano de 2017, ocorrida na terça-feira, dia 7 de fevereiro, o presidente da Câmara de Itapevi, Anderson Cavanha (vereador Bruxão do Táxi - PR), aprovou nove requerimentos que propõem benfeitorias importantes para as áreas da Saúde, Esporte, Infraestrutura, Meio Ambiente, Combate às Enchentes, Mobilidade e Segurança.

No primeiro requerimento aprovado nesta legislatura, Bruxão sugere a utilização de prédios desativados para o sistema municipal de saúde, com atenção especial ao localizado na Rodovia Engenheiro Benedito Silva, no bairro Santa Rita.

Para o Esporte, o parlamentar propõe parcerias com a iniciativa privada para a implantação nos bairros de um projeto chamado “Mini Areninhas”. Segundo justificou, a ideia consiste em alugar espaços particulares (“terrenos abertos”), onde a prefeitura possa construir pequenos campos de futebol, vôlei e basquete, além de áreas de lazer e salas de aprendizados. “Hoje o município é carente de espaços públicos e com esta iniciativa muitos donos de terrenos estariam se beneficiando, além de entregarmos para a população um espaço seguro de convivência, lazer, práticas esportivas e formação cidadã”, afirmou.

Na área da Segurança, Bruxão propõe abono complementar para os guardas Civis municipais. “Aprovando este estudo temos a conscientização de que estaremos beneficiando uma classe de profissionais competentes e que merecem toda a nossa admiração e respeito”, comentou.

Outros requerimentos incluem medidas de combate a enchentes Jardim Rainha, inclusive com a desapropriação do antigo Clube Vale do Sol para construção de um piscinão, e também a instalação de mais uma agência e de um centro de distribuição dos Correios em Itapevi. Bruxão ainda propõe melhorias para a mobilidade na cidade, com a construção de alça de acesso da avenida Bonifácio de Abreu para o viaduto José dos Santos Novaes, a regularização do transporte escolar e a isenção de pagamento da passagem em ônibus municipais a gestantes.