Vereadora anuncia a conquistam mais de R$ 200 mil para saúde

Durante a sessão desta terça-feira, 7, a vereadora Tininha (PSD) anunciou a liberação de R$ 249.990,00 junto ao Governo Federal, para compra de equipamento na área da saúde.

A liberação do recurso, no Ministério da Saúde, foi confirmada pelo deputado federal Herculano Passos (PSD), por meio de telegrama. O deputado é o autor da emenda que destinou o dinheiro para Itapevi.

O termo de liberação do recurso será assinado no dia 18 de fevereiro, com a presença do deputado e autoridades do Governo Federal em Itapevi. “O deputado Herculano desde que assumiu o mandato defende os interesses da população de Itapevi e vem apoiado os pedidos dos vereadores do PSD. O prefeito Igor Soares aplicará esse recurso com eficiência na melhoria da saúde municipal”, frisou Tininha.

No segundo semestre de 2016, o presidente municipal do PSD de Itapevi, Teco, e os vereadores Akdenis e Tininha, além do ex-vereador Bolor, falecido no final do ano passado, estiveram em Brasília para solicitar o apoio dos deputados federais na obtenção de emendas para cidade.