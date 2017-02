PSB indica Camila Godói como líder da bancada na Câmara de Itapevi

O partido Socialista Brasileiro (PSB) informou na terça-feira, 7, a indicação da vereadora professora Camila Godói como líder da bancada na Câmara de Itapevi.

Na liderança, a vereadora destacou que a bancada dará continuidade nas ações desenvolvidas na legislatura passada. “A bancada seguirá trabalhando para apoiar bons projetos para Itapevi, além de dialogar com o Poder Executivo para manter ações implantadas nos últimos anos, a coleta de óleo usado e teatro de combate às drogas nas escolas”, destacou a líder.

Outra frente que bancada atuará é na capitação de recursos para Itapevi nos governos Estadual e Federal. “Nos últimos anos, conseguimos recursos para construção de uma unidade básica de saúde e o centro de referência de saúde da mulher. Foram recursos que conquistamos com o apoio do ex-deputado Marcos Neves (PV) e do vice-governador Márcio França (PSB)”, frisou Camila.

Na Câmara de Itapevi, a bancada socialista é composta pela vereadora professora Camila Godói e o vereado Yacer.