Presidente da Câmara Itapevi destaca as perspectivas para retomada das sessões

Com a retomada das sessões ordinárias, no dia 7 de fevereiro, o presidente da Câmara de Itapevi, vereador Bruxão do Táxi (PR), destacou suas expectativas sobre os trabalhos na legislatura 2017-2020.

Eleito por unanimidade para presidir a Casas de Leis no biênio 2017/2018, o vereador quer estabelecer uma boa relação com os poderes Executivo e judiciário, pautar questões sociais e proximidade com a população são expectativas do novo presidente.

Desde o começo do ano, Bruxão vem conversando com os vereadores e os servidores da Câmara no intuito de fortalecer o legislativo para juntos estabelecer uma boa relação com poderes executivo e judiciário. “Acredito que devemos respeitar as atribuições de cada poder público, pois cada um possui a sua importância e papel na sociedade. Uma boa relação entre os poderes pode contribuir para o desenvolvimento de Itapevi.

Relações com o Executivo

Bruxão destacou o diálogo respeitoso que vem sendo estabelecido entre os poderes desde o início do mandato.

Produtividade e participação popular

Com uma Casa de Leis marcada por uma renovação de 53% dos vereadores, o presidente acredita na alta produtividade legislativa, além da possibilidade de debates mais qualificados nas comissões e no plenário na defesa de políticas públicas que tragam benefícios à população.

Sobre os planos para o ano que se inicia, o presidente destacou a manutenção do Programa Escola no Legislativo, que prevê ações integradas com a secretaria municipal da educação e cultura no desenvolvimento político social dos alunos das escolas públicas e privadas de Itapevi.

Reforçar a participação popular por meio da tribuna livre, serviço de atendimento ao cidadão, audiências públicas e por meio dos cursos, gratuitos, da Escola do Parlamento da Câmara de Itapevi.

Imprensa

Bruxão também destacou a importância do trabalho da imprensa no acompanhamento e debate dos assuntos coletivos.