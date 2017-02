Câmara de Itapevi retoma sessões no dia 7 de fevereiro

A Câmara Municipal de Itapevi abre as atividades legislativas ordinárias de 2017 na próxima terça-feira, 7, após o recesso iniciado em dezembro do ano passado. A primeira sessão está marcada para às 9 horas, no Plenário Bemvindo Moreira Nery.

A pauta ainda não foi definida, mas pedidos direcionados para: saúde, educação, infraestrutura, segurança e equipamentos públicos dos governos do estado e federal estão entre os temas mais mencionados nos requerimentos e indicações protocolados pelos vereadores.

Na mesma sessão, as bancadas – das dez siglas com representantes na Casa de Leis – indicarão os representantes das comissões permanentes de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Ordem Social e Econômica e Serviços Públicos e Comissão de Fiscalização e Controle. Cada comissão será composta por um presidente, um relator e cinco membros, com mandato de dois anos de atividades.

A sessão é aberta ao público e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara, por meio do site: www.camaraitapevi.sp.gov.br.