Câmara devolve R$ 146 mil que serão investidos em melhorias no PS Central

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, recebeu nesta quarta (18) um cheque administrativo de R$ 146.859,37 das mãos do presidente da Câmara Municipal, Anderson Cavanha (Bruxão do Táxi). O valor é uma devolução aos cofres da administração municipal fruto de uma economia relativa ao repasse do duodécimo no ano de 2016.

Durante a cerimônia de devolução, que aconteceu no Paço Municipal com a presença dos secretários Luiza Nasi (Saúde e Bem-Estar), José Mauro da Silva (Finanças) e Eurico Ramos (Comunicação e Resultados), o prefeito Igor Soares informou que o dinheiro já tem destino e será utilizado pela Secretaria de Saúde de Itapevi para a aquisição de novos aparelhos de ar-condicionado, que serão instalados no Pronto-Socorro Central.

Durante a entrega, o vereador Bruxão afirmou que o Legislativo de Itapevi tem ciência da sua responsabilidade neste momento de crise, salientando que sua gestão na presidência da Câmara tem se pautado pela eficiência, economicidade e respeito à coisa pública. “Estamos apertando o cinto e esperamos a cada ano aumentar este repasse para que a Prefeitura invista mais ainda em melhorias para a população”, comentou.

Esta não é a primeira ação que demonstra a parceria entre Câmara e Prefeitura. Logo no início do ano, dia 9 de janeiro de 2017, o vereador Bruxão convocou sessão extraordinária aprovar a reforma administrativa da Prefeitura de Itapevi, com extinção e alteração de nomenclatura de secretarias municipais, bem como extinção de cargos comissionados e de agentes políticos.

Com a reforma, foram extintas quatro secretarias e 12 cargos comissionados ou de agentes político dotados dos maiores salários do Executivo Municipal, o que permitirá uma economia anual aproximada de R$ 1,5 milhão.