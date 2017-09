Cerimônia no Estádio Municipal celebra 20 anos da Guarda Civil de Itapevi

Nesta terça-feira (5), a Guarda Civil de Itapevi (GCM) celebrou 20 anos de existência. A solenidade de comemoração aconteceu no Estádio Municipal André Nunes Júnior, na Vila Nova Itapevi. O evento reuniu centenas de familiares nas arquibancadas, autoridades dos poderes Executivo e Legislativo, representantes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), da Polícia Civil e de Guardas da região, além de integrantes e comandantes (atual e antigos) da própria Guarda de Itapevi.

A noite festiva reuniu todas as unidades de segurança, compostas pelas inspetorias Canil, Escolar, Patrulhamento, Rondas Ostensivas em Motocicletas (ROM), Ambiental e Central de Comunicação e Videomonitoramento (Cecom).

A cerimônia de aniversário iniciou com a execução do hino nacional e revista à tropa feita pelo prefeito Igor Soares com a participação da Banda Jovem da GCM e de músicos do projeto “Música contra a Violência”.

Foram homenageados 22 GCMs da 1ª turma de 1997 com medalhas e honrarias. O atual e comandantes antecessores foram também homenageados pela contribuição com os trabalhos da corporação, além de alguns munícipes, que receberam o título de Amigos da Guarda.

O prefeito Igor Soares fez questão de destacar que o Plano de Carreiras da GCM, que está em fase de elaboração e até o mês de dezembro será encaminhado à Casa de Leis Municipal para votação. Ele ainda disse que a Prefeitura criará uma comissão composta pelos Guardas que contribuirão com o Plano, sugerindo melhorias a serem implementadas. “Vocês protegem todos os dias nossa sociedade. Somos gratos e sabemos reconhecer todo o bem que fazem. Trabalhemos para valorizar cada um de vocês”, disse.

Igor também destacou a omissão do Governo do Estado de São Paulo e a PM, que, segundo o prefeito, desaparelham a estrutura de segurança em detrimento ao município. “Se a GCM não encarasse os problemas de frente e a criminalidade, estaríamos perdidos e Itapevi viveria em caos. Tem que ter muita dedicação, amor à causa e à profissão para colocar nossa cidade em Ordem”, exaltou.

O secretário de Segurança e Controle Urbano, Kleber Maruxo, destacou o protagonismo da corporação ao salientar que a GCM é responsável pelo atendimento de 80% das ocorrências policiais do município. “A Guarda carrega consigo uma representação dos valores da família. Reverenciamos todos os GCMs, desde aquele que ara a terra para o plantio até as sementes”, frisou, referindo-se à valorização dos mais experientes aos mais jovens. “A farda deve ser sempre honrada e valorizada”, completou.

O presidente da Câmara Municipal, Anderson Cavanha (Bruxão do Táxi), entregou ao comandante da GCM, Humberto Araújo, uma moção de aplausos concedida à Guarda pelos vereadores.

A cerimônia foi concluída com a execução do hino da GCM de Itapevi, apresentação dos jovens músicos do projeto Música contra a Violência e desfile dos agentes, cães e veículos. Ao final o campo ficou tomado pelos Guardas, familiares e autoridades, que fizeram fotos e conheceram os equipamentos da GCM.

Ainda como parte das comemorações, a GCM promoveu, no sábado passado (2) uma partida de futebol amistosa contra a Guarda de Capivari e, no domingo (3), organizou a 2ª Cãominhada de Itapevi, que reuniu 150 cães participantes.

Sobre a GCM

Criada em 5 de setembro de 1997, sob a Lei Complementar nº 03, a Guarda Civil Municipal (GCM). O efetivo da GCM é composto atualmente por 224 agentes, 50 veículos (entre carros e motocicletas), 9 cães policiais, além de bases comunitárias fixas, nos bairros de Amador Bueno (Praça Paulo França) e Vila Engenheiro Cardoso (Rua André Cavanha), e móveis situadas na região central.

A GCM tem como objetivo principal atuar na proteção da população, patrulhamento urbano, desenvolvimento de ações de prevenção à violência e ao crime, ordenamento de tráfego, além de a garantir o bem-estar e a ordem pública.

A Sede da Guarda Municipal (Estrada do Itaqui, 81 – Refúgio dos Pinheiros) funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone para contato é 4025-2433.

Em caso de emergência, a GCM pode ser acionada 24 horas por dia pelos telefones 153 ou 199.