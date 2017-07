Prefeitura define planejamento de segurança para o próximo trimestre

Nesta sexta-feira (23), a Prefeitura de Itapevi promoveu a 2ª reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI). Realizado no Paço Municipal, o encontro definiu o planejamento da política de segurança para o próximo trimestre no município.

Cerca de 30 representantes das polícias Civil e Militar, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal (GCM), Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), Fiscalização de Posturas Municipais, representantes da Secretaria de Educação e Cultura, secretários municipais e vereadores.

Durante a abertura da reunião, o prefeito Igor Soares enfatizou a necessidade de se estabelecer um convênio entre Prefeitura e Polícia Militar para integrar as atividades de monitoramento, além da modernização do Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) de Itapevi.

"A organização e o bom planejamento de todos os envolvidos na segurança pública do município contribuem para o desenvolvimento da cidade, ajudam a minimizar os problemas e contribuem para a redução dos índices criminais, garantindo mais tranquilidade e paz para nossa população", disse o prefeito.

Durante a reunião, discutiu-se uma maior integração entre as forças de segurança para combater os pancadões, bailes funks irregulares e estabelecimentos comerciais irregulares. Também foi abordada a necessidade de reativar o Conselho de Segurança de Itapevi, inativo há mais de dois anos, e a articulação para enfrentar o tráfico de drogas nas escolas da rede estadual de ensino.

Para o secretário de Segurança, Trânsito e Transportes, Kleber Maruxo, responsável pela coordenação do GGIM, o encontro estreita os laços entre as forças de segurança com o intuito de reforçar o policiamento preventivo e ostensivo em Itapevi.

“As decisões devem ser tomadas por todos para mensurar as atuações das forças de segurança do município. Precisamos que os recursos físicos, humanos e materiais sejam bem aplicados em benefício da população”, declarou Maruxo.