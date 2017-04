Furto de veículos cai 42% em Itapevi no primeiro trimestre de 2017

Um balanço trimestral divulgado nesta terça-feira (25) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) mostrou redução nos casos de furto e roubo de veículos em Itapevi no comparativo do primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2016.

De acordo com dados divulgados pela SSP, foram furtados 108 veículos no primeiro trimestre de 2016, enquanto neste ano o número caiu para 62. A redução foi de 42,6%.

No caso de roubos de veículos, houve também redução em comparação trimestral. A diminuição chegou a 22,9% - uma queda de 70 no primeiro trimestre do ano passado para 54 no mesmo período deste ano.

“Temos hoje um efetivo muito atuante e bastante preocupado em oferecer auxílio e suporte à população” diz Kleber Maruxo, secretário de Segurança, Trânsito e Transportes de Itapevi.

Para o secretário, a queda é fruto do trabalho de apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) às ações das polícias Civil e Militar no município. “Sabemos que a segurança pública é competência do Governo do Estado, mas com a parceria e trabalho da Guarda podemos trabalhar para reduzir esses índices", afirma.

"Já reforçamos o patrulhamento, policiamento ostensivo e as operações surpresa e os bloqueios, que estão sendo realizados na cidade desde o começo do ano”, diz.

Combate à criminalidade

Para combater a criminalidade e aumentar a segurança da população, a Guarda Civil Municipal de Itapevi (GCM) deflagrou nos meses de março e abril duas operações. A primeira delas foi a Operação Paturis, que apreendeu 27 veículos, entre carros e motos, realizou 12 prisões e registrou sete boletins de ocorrência de apreensão de adolescentes. Ainda neste mês de abril (12), a Operação Tucunduva desmontou uma refinaria de drogas e prendeu cinco em Itapevi.